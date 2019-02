‘Ik hoop dat mijn exen nu wel iemand hebben die elke morgen een ei voor ze bakt’

De wetenschap en de Volkskrant zeggen het: we zijn allemaal gelukkiger bij traditionele verhoudingen. De man als kostwinner dus en de vrouw als moeder en huishoudster. En tegen de wetenschap valt natuurlijk weinig in te brengen, want het is bewezen en getoetst en de wetenschap heeft altijd gelijk. Dus zetten ze het met chocoladeletters in de krant. STELLEN GELUKKIGER ALS MAN KOSTWINNER IS.