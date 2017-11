Ik kan alleen maar juichen voor een Draagmoederbank

Justitie wil meldplicht bij matchfixing

6:43 Het Openbaar Ministerie wil dat medewerkers, spelers en bestuurders van sportclubs die worden benaderd door matchfixers, dat verplicht moeten melden. Dat staat al in reglementen van sportbonden, maar niet in het wetboek van strafrecht. Het OM laat onderzoeken of matchfixing expliciet strafbaar moet worden gesteld, meldt de Volkskrant.