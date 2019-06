Ik ken iemand die niet krabt bij jeuk, maar dat lijkt me een afwijking

Tin­der-match verliest al haar spaargeld door oplichter uit Nijverdal

21:02 Een 53-jarige man uit Nijverdal is vandaag veroordeeld tot vijftien maanden cel wegens oplichting en chantage. Gerrit B. legde via een datingsite contact met een plaatsgenoot, deed zich voor als iemand anders en lichtte haar voor 28.000 euro op: het was al haar spaargeld, verklaarde ze. Vanaf een camping in Luttenberg lichtte hij ook nog andere mensen op.