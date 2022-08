Ik koos voor een all inclusive resort, maar op het einde voelde ik mij vies en gebruikt

Plofkra­kers ‘voelen zich onaantast­baar’: hier een bom knutselen en dan toeslaan in Duitsland

Ze communiceren via apps als Telegram of Signal. Knutselen zelf hun bommen in elkaar. En slaan vervolgens massaal toe in Duitsland. Zo gaan doorgewinterde plofkrakers – voor wie het bommen plaatsen inmiddels een way of life is geworden – te werk. ,,Ze voelen zich onaantastbaar.”

20 augustus