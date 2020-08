‘Ik maak gebruik van de snoepjeswinkel en date er lekker op los’

Update/video Trekkers blokkeren Mediapark om Zomergas­ten-uitzending met minister Schouten

16 augustus Tientallen trekkers hebben zich vandaag verzameld bij het Mediapark in Hilversum, omdat Landbouwminister Carola Schouten er vanavond te gast is bij het programma Zomergasten. De politie houdt de actie in de gaten en de live-uitzending van het programma ging gewoon volgens planning van start. ‘Ik weet dat ik niet iedereen te vriend kan houden'.