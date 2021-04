FRANK IN QUARANTAINENet als veel Nederlanders blijft journalist Frank Poorthuis thuis. Frank zit in de risicogroep. Verslag van dag 385. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Tussen alle aardige, moedige, bemoedigende en gewoon lieve mails van lezers die ik wekelijks krijg, zitten ook wel eens brieven van mensen die zeggen dat het allemaal een grote samenzwering is, die hele pandemie en de bestrijding ervan. Die waarschuwen voor de vaccins, die levensgevaarlijk zouden zijn. Van mij mag iedereen zeggen en denken wat-ie wil. Ik verplicht niemand een prik te nemen.

Ik denk ook wel eens: sommige mensen zijn zulke ontevreden wezens. Een jaar geleden zaten we in het begin van een wereldwijde pandemie waarvan we het einde niet durfden voorspellen. ‘Was er maar een vaccin!’ schreeuwden we. Maar ja, we wisten allemaal dat het gemiddeld wel tien jaar duurt voor er een vaccin is. Paniek. Hoe verder? Dan komt er een vaccin, wat zeg ik: komen er drie, vier goed werkende middelen, gaan ze moeilijk doen: ik wil dat niet, ik wil die niet, ik wil geen vaccin.

Ik wil er wel een, hoor. En ik ben blij dat ik er binnenkort een krijg. Net als miljoenen anderen.

Quote Wat ik zeker weet is dat er nú ernstige gevolgen zijn als ik corona krijg. Dat is mijn risico-afweging

‘Welke krijg je?’ vragen mensen steeds. AstraZeneca. Ja, dat is wel even een ding. Zeker nu gisteren besloten is die niet meer aan mensen onder de 60 te geven vanwege mogelijke gevaren. Ik moet zeggen: AstraZeneca, ik zou nog geen tweedehandsauto van ze kopen. Ik krijg bij die naam ook direct visioenen van een roestig Fiatje. Een bedrijf ook met alle kenmerken van Big Pharma: geldzucht, onbetrouwbaarheid, dubbele afspraken en klanten tegen elkaar uitspelen. Maar ze hebben een vaccin op de markt, waarmee half Groot-Brittannië al is ingeënt. Het autootje rijdt, zal ik maar zeggen.

Er zijn betere, ik weet het. Maar daarin praat ik ook maar na wat ik lees. Ik ben ook niet onder de 60. Dat scheelt weer. En ernstige gevolgen over tien jaar? Wetenschappers die ik vertrouw zeggen dat ze er niet zijn. Wat ik zeker weet is dat er nú ernstige gevolgen zijn als ik corona krijg. Dat is mijn risico-afweging.

Ik ga al 64 jaar af op de medicijnkeuze van mijn huisarts. Niet blindelings, maar het is nog niet voorgekomen dat ik een andere fabrikant voorstelde van een medicijn dat zij aanraadde. Ik heb er met haar over gepraat en dit is het beste wat ik nu kan krijgen. Er is geen keuze en ik ben niet in de luxe situatie dat ik vaccinatie aan me voorbij kan laten gaan.

