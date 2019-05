‘Ik noem het geen explosieven, het zijn explosieven’

HAK voert als eerste voedselfa­bri­kant Nu­tri-Sco­re in: ‘waar wachten we nog op?’

23 mei Als eerste in Nederland voert groentefabrikant HAK het voedselkeuzelogo Nutri-Score in. Of het nu een pot appelmoes, doperwtjes, kersen of rode kool is, de etiketten van de HAK-producten worden vanaf 1 september voorzien van het nieuwe logo dat aan de hand van kleuren en lettercodes aangeeft hoe gezond drinken of eten is. Timo Hoogeboom, algemeen directeur van HAK, legt uit waarom zijn bedrijf het voortouw neemt.