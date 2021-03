Ik weet niet wat ‘houden van’ betekent. Moet ik me schamen?

Video/Update Verdacht object van reiziger Amsterdam Centraal ongevaar­lijk: station weer vrijgege­ven, OV opgestart

18:21 De oostzijde van het Centraal Station in Amsterdam is zondagmiddag enige tijd ontruimd geweest nadat een reiziger met een verdacht voorwerp was gesignaleerd. Onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wees uit dat het object geen gevaarlijke stof bevatte.