Ik weet niet wat te zeggen tegen iemand die geen afstand houdt

Versteke­ling in wielkast vliegtuig vermoede­lijk Keniaanse jongen

5 februari De verstekeling die gistermiddag werd aangetroffen in een wielkast van een vliegtuig op het vliegveld van Maastricht, is vermoedelijk een 16-jarige Keniaanse jongen. Hij ligt nog in het ziekenhuis, maar maakt het redelijk goed volgens een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.