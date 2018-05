'Ik wil Sara niet zien als een kostenpost, maar die man heeft gelijk'

VIDEO Brandweer extra alert: grote kans op natuurbran­den

17:57 Door het droge en warme weer van de laatste dagen is de kans op natuurbranden in Nederland toegenomen. Brandweerkorpsen in onder meer Gelderland, Utrecht, Twente en de Achterhoek hebben daarvoor gewaarschuwd. Burgers wordt gevraagd extra alert te zijn. De brandweer stuurt verkenningsvliegtuigjes de lucht in.