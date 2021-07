Ik zag tevreden hoe een klein meisje groot werd

Politie krijgt vier tips binnen over zedende­lict op Overijssel­se camping

11:28 Bij de politie zijn vier tips binnengekomen over de zedenzaak bij Kampeerdorp de Zandstuve in het dorp Rheeze. Opsporing Verzocht besteedde gisteravond aandacht aan de zaak. In april was er ook al een zedenincident in het toiletgebouw van hetzelfde kampeerdorp. De politie houdt er rekening mee dat het om dezelfde dader gaat.