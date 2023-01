Ik zit momenteel met fikse spierpijn in mijn billen deze column te tikken

Kabinet wist al weken dat Brussel ‘overgangs­jaar’ voor mestregels niet zou accepteren

Het kabinet wist al weken dat de kans groot was dat Nederland van Europa geen uitzonderingen meer zou krijgen voor het uitrijden van mest. In een brief, die in handen is van de NOS, waarschuwt Eurocommissaris Virginijus Sinkevicius half december al dat Nederland te optimistisch is.

23 januari