Ik zoek de aanknop bij een puberzoon die niet uit zijn hol tevoorschijn komt

Overvallen juwelier doet met blauw oog zijn verhaal: ‘Ze richtten een pistool op mijn hoofd en schoten’

12:18 Hij is flink afgetuigd. Met blauw oog, beschadigingen aan zijn hoofd en zere ribben doet Franc Cortenbach vanochtend zijn verhaal over de overval op zijn huis en juwelierszaak. De Waalwijker is nog altijd een beetje beduusd van wat hem en zijn vrouw is overkomen.