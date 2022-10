Ikea stopt met kerstbomenactie voor 1 euro: ‘Geen verantwoorde keuze meer’

Spaarrente stijgt: loont het nu weer om te gaan sparen?

De rente op spaargeld is weer aan het stijgen. Lange tijd kregen Nederlanders niets extra’s als zij hun spaargeld bij een bank onderbrachten. In sommige gevallen moest er door negatieve rente zelfs geld worden toegelegd. Maar hoe zit het nu? Is het handig om de oude sok weer op te bergen?

25 oktober