Illegaal feest in mergelgroeve loopt slecht af: organisator maakt metersdiepe val

UpdateEen jonge man die een illegaal feest wilde organiseren in de Bronsdaelgroeve in Geulhem (Limburg) is zaterdagavond gewond geraakt bij een meters diepe val. Dat meldt De Limburger .

Het slachtoffer maakte volgens de politie een val van tien meter en raakte daarbij gewond. Politie, brandweer en ambulance rukten uit om hulp te verlenen. Ook landde een traumahelikopter met trauma-arts om het slachtoffer te verzorgen. Over de precieze aard van de verwondingen is niets bekend.

Volgens de politie was er nog geen feest gaande. Het slachtoffer was met vier andere mannen wel bezig met de voorbereidingen. „Toen hij over een hek klom, maakte hij een meters diepe val. Daarop zijn de hulpdiensten gebeld en is het nooit tot een feest gekomen”, aldus een politiewoordvoerder. Apparatuur die klaarstond voor het geplande feest werd door de politie in beslag genomen ‘ter voorkoming van verplaatsing van een eventueel feest’. Er zijn geen aanhoudingen verricht of bekeuringen uitgedeeld.

Inbraken

Eigenaar Het Limburgs Landschap wordt de laatste tijd aan de lopende band geconfronteerd met inbraken in haar mergelgrotten, met name in het afgelegen gebied langs de Geul tussen Geulhem en Meerssen en in het grensgebied rond Maastricht. Normaal gebeurt dat vooral in de zomerperiode en met kerst, maar dit jaar blijft het maar doorgaan. Wellicht heeft dat te maken met de coronacrisis, vermoedt Het Limburgs Landschap, waardoor mensen zich blijkbaar snel vervelen en het avontuur zoeken.

Een week of drie geleden werd in de grotten bij Geulhem nog een groot, professioneel dancefeest geweest waar tientallen jongeren op afkwamen. De politie kwam daar op tijd achter en hield een tiental jongeren die bij de organisatie betrokken waren aan.

Uit het zicht

De groeves zijn afgesloten. Maar blijkbaar is het een koud kunstje om de hekken open te breken. Eenmaal binnen zijn ze uit het zicht: buiten op straat is nauwelijks iets te horen van wat in de grotten gebeurt. Ook de politie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. „Niet alleen vanwege het risico op corona, maar ’s nachts hoort ook niemand in deze gevaarlijke donkere bosgebieden te zijn”, zegt de politiewoordvoerder.

Illegaal binnendringen in de grotten zonder ervaren gids is volgens Het Limburgs Landschap extreem gevaarlijk. Er zijn vaak verraderlijke hellingen die je zeker in het donker amper ziet. Verder is er kans dat stenen naar beneden vallen of dat gangen zelfs helemaal instorten. In het verleden zijn ook vaker mensen verdwaald in de uitgebreide onderaardse gangenstelsels.

De Bronsdaelgroeve bestaat uit verschillende voormalige mergelgroeven en is een officieel oorlogsmonument. Hij ligt grotendeels ondergronds onder een helling. In de groeve is een plateau dat zo'n 15 meter steil naar beneden loopt. De groeve werd in oorlog gebruikt als werkplaats voor Duitse vliegtuigmotoren.

