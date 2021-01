Illegale coronakapper zó gevonden: 'Het is 25 euro en voorrijkosten, groetjes!’

Als je lak aan de coronaregels hebt, is een knipbeurt een fluitje van een cent, beweert een openhartige kapster die op Marktplaats haar kunsten met de schaar, krul- en stijltang aanprijst. Bellen doet deze kapster liever niet, maar ze wil via de chatfunctie best het een en ander toelichten. Zij schat in dat minstens ‘tienduizend’ collega’s ondanks de lockdown toch thuis of bij klanten in de weer zijn. Daar zitten werknemers van onbekende kapsalons bij, maar ook grote namen uit de kapperswereld, beweert ze. ,,Het is een kleine, stiekeme wereld.’'