Illegale intocht Sinterklaas in Bredase wijk Tuinzigt verrast gemeente onaangenaam

In het spoor van A-4110 Hoe een crimineel overliep en als burgerin­fil­trant een drugsbende oprolde

7:28 De criminele burgerinfiltrant die motorbendeleden van Red Devils en Hells Angels in Friesland erbij lapte, is een Leeuwarder met een lang crimineel cv. Bekenden noemen de man een ,,oplichter en een charlatan”, die handelde in valse schilderijen en jarenlang actief was in de internationale drugshandel.