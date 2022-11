‘Illegale puppyfabriek’ in Brabant per direct gesloten, opvang gezocht voor 400 honden

Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals sprak begin november na een bezoek van een ‘illegale puppyfabriek' . Het bedrijf en de gemeente Eersel stonden voor de rechter, omdat de gemeente een last onder dwangsom aan het bedrijf had opgelegd. Dat deed de gemeente omdat het volgens de gemeente niet mogelijk was om een hondenfokkerij op die locatie te hebben volgens het bestemmingsplan.

Geen gelijk

De hondenfokker vond dat het niet in strijd was met het bestemmingsplan en was het oneens met de opgelegde dwangsom. Daarom werd de stap naar de rechter gemaakt. Die gaf de eigenaren geen gelijk. Volgens het bestemmingsplan is er uitsluitend een veehandelsbedrijf, varkenswegerij of slachtplaats toegestaan. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat andere ‘agrarische verwante en agrarisch technische hulpbedrijven’ zich daar vestigen.