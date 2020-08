In 2021 pas een vaccin: ‘Het najaar kan heel taai worden’

Lees om 07.00 uur op deze website of in onze app alles wat je moet weten over het coronavaccin in elf vragen en antwoorden (Premium). Waar eerst gehoopt werd dat Nederland eind dit jaar over het coronavaccin van AstraZeneca zou beschikken, lijkt dat geen haalbare kaart meer. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid repte vorige week tijdens de persconferentie van het kabinet opeens over een vaccin ‘in de eerste maanden van 2021’.



Het in Oxford ontwikkelde middel kan dit jaar geproduceerd worden, stelt een woordvoerder van AstraZeneca. Het vaccin is al ‘af’ en wordt getest op grote groepen mensen. ,,We hopen nog steeds dat die tests in september of oktober klaar zijn. Maar we kunnen het niet beloven.”

Niet reëel

Leonoor Wijnans, vaccinexpert van het Centraal College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, verwacht niet dat het zo snel zal gaan. En ook volgens andere deskundigen heeft het geen zin om op een vaccin in 2020 te hopen. ,,Het was vanaf het begin wel héél optimistisch om dat te verwachten, en dat blijkt dus ook”, zegt arts-microbioloog Marc Bonten van het UMC Utrecht. Immunoloog Ger Rijkers van University College Roosevelt in Middelburg noemt het ook ‘niet reëel'.

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (r) zei vorige week tijdens een persconferentie dat Nederland mogelijk in de eerste maanden van 2021 over een coronavaccin kan beschikken.

Rijkers verwacht dat we zonder vaccin een ‘heel taai najaar’ tegemoet gaan. ,,Nu is het fantastisch weer en drinken we bier op het terras. Straks doen we dat binnen. Als we ons daarbij niet aan de regels houden, kan het echt uit de hand lopen.”

Ook Bonten is bezorgd. ,,We moeten alles wat we nu hebben zo goed mogelijk uitvoeren”, wijst hij op bijvoorbeeld de afstandsregel en het testen en bron- en contactonderzoek door de GGD's. ,,Anders kunnen we zomaar weer met strengere regels te maken krijgen.”

Lichtpuntje is dat het aantal ziekenhuis- en intensivecareopnames laag blijft. Bonten hoopt dat het zo blijft. ,,Misschien hebben de ouderen geleerd om zich zo te gedragen dat ze minder gevaar lopen. De vraag is of je dat in de herfst volhoudt. Jongeren en ouderen scheiden is leuk in een wiskundig model, maar in de praktijk niet te doen.”

Rijkers heeft daarom een advies aan iedereen die ervoor in aanmerking komt. ,,Haal een griepprik. In het najaar en de winter vechten meerdere virussen om voorrang. Corona komt daar nu als nieuwkomer bij. Geen goed voorteken.”

