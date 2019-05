In 2025 alle daken asbestvrij: is dat haalbaar?

Asbestverwijderaars Patrick van der Weide en Bert Kroezen betreden een decontaminatie-unit. De werkkeet van het bedrijf Twentse Asbest Sanering heeft geen ramen, wel twee deuren en telt drie compartimenten. In de schone ruimte kleden Patrick en Bert zich uit, doen nieuwe onderkleding aan en hullen zich in een stofdichte, witte overall. Ze zetten een masker met overdruk op. Via de doucheruimte lopen ze naar de vuile ruimte waar hun werkschoenen staan. Even later stappen ze door de tweede deur naar buiten. Klaar voor het verwijderen van 680 vierkante meter asbesthoudende golfplaten van een opslagloods.