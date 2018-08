In Alem vangen ze pijnlijke zedenzaak op zoals ze daar alles doen; met elkaar

Sleutelrol voor gesneuvel­de militair in zaak-Nic­ky Verstappen

8:00 Jeroen Severs is één van de wakkere marechaussees die in 1998 de naam van de latere verdachte van de moord op Nicky Verstappen noteert. ,,Het was zijn eerste klus bij de marechausse", zegt zijn vader tegen De Limburger. Jeroen zal zelf nooit weten dat hij de doorbraak in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen mogelijk maakte.