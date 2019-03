In amper zes uur tijd raakte Nederland in greep van beklemmende angst

Angelique deed aangifte verkrach­ting door Gökmen Tanis: ‘Hij is gek, ik had politie gewaar­schuwd’

21:58 De 47-jarige Angelique is het slachtoffer in de verkrachtingszaak van Gökmen Tanis, de man die vanmorgen in een tram in Utrecht drie mensen doodschoot. Volgens haar ‘heeft zijn daad van vandaag niks met geloof te maken’. ,,Hij is gewoon knettergek, drugsgebruiker, noem maar op. Ik heb de politie al vaker gewaarschuwd. Hij is geen terrorist, maar een psychopaat.”