In Appel deelt Samsung gratis de nieuwste smartphones uit (maar het bereik is er beroerd)

Waar beter kan het Koreaanse bedrijf Samsung zijn grootste concurrent, het Amerikaanse elektronicabedrijf Apple Inc., de loef afsteken dan in het Gelderse buurtschapje Appel? Of beter gezegd op z’n Engels: Apple. Al weken zoemde het volgens geboren en getogen Appelnees Henk Bouwman rond in het handjevol straten van de buurtschap. Maar wanneer de afgevaardigden van Samsung zouden komen, was bij niemand bekend. „Van de bewoners wist 99 procent van niets. Dus het was erg spannend.”