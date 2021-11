In Breda houden de cafés zich niet aan sluitingstijd, ME treedt op in Leeuwarden

Door het hele land lijken de meeste horeca-ondernemers zich uiteindelijk toch te houden aan de opgelegde sluitingstijd van 20.00 uur. In onder meer Amsterdam, Eindhoven en Leeuwarden zijn veel horeca inmiddels gesloten. In Breda zijn daarentegen veel zaken nog geopend. Burgemeester Depla zegt begrip te hebben voor de actie en grijpt niet in. In Leeuwarden treedt de ME op tegen aanwezige relschoppers.

Veel ondernemers zijn woest om het feit dat de regering heeft besloten dat horecazaken hun deuren vanaf acht uur vanavond moeten sluiten. De nieuwe coronamaatregel geldt in ieder geval voor drie weken. Vele dreigden vandaag al met het openhouden van hun zaak. Een aantal voegt vanavond de daad bij het woord. Dat gebeurt onder meer in Alkmaar en Breda.

Daar staat tegenover dat in Maastricht, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Leeuwarden en Groningen de meeste horecaondernemers zich wel aan de tijdelijke regels onder de milde lockdown houden. In de populaire uitgaansgebieden van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is het inmiddels steeds rustiger. Handhavers en politiemensen houden de boel in de gaten en rond acht uur sloten de meeste kroegen hun deuren. Ook in de Haagse horeca was het na acht uur afgelopen en droop het uitgaanspubliek af.

Breda: kroegen open, burgemeester grijpt niet in

De cafés in Breda houden zich zaterdagavond niet aan de verscherpte coronamaatregelen. Veel cafés zijn nog steeds ‘gewoon’ geopend en zullen dat tot middernacht ook blijven. Er is sprake van grote drukte en volle terrassen met de biertap wagenwijd open. Alleen op de Grote Markt is het rustiger. In het straatbeeld in de binnenstad van Breda waren nauwelijks ordehandhavers of politie te zien. Volgens Farid Bicane van café Nassau Breda doen ongeveer 80% van alle horecazaken in de binnenstad mee aan de actie.

Burgemeester Paul Depla zegt begrip te hebben voor de actie en grijpt - vooralsnog - niet in. Hij kondigde aan het protest van de horeca nog even door de vingers te zien, maar daarna te zullen handhaven, “zoals we dat altijd doen”. Volgens de burgervader is “er ruimte voor de horeca in Breda om een statement te maken”, zoals eerder ook gebeurde. Depla: ,,Op deze manier kan de horeca kortstondig aandacht vragen voor hun zaak.” Hij kondigde aan handhavers op pad te sturen, “maar die zullen alleen observaties doen”. Aan de hand van die observaties zullen de overtreders later worden aangesproken.

Leeuwarden: charges ME

De politie in Leeuwarden heeft zaterdagavond bij het gerechtsgebouw in de binnenstad de ME ingezet om een grote groep mensen te verwijderen die onder meer met vuurwerk gooiden. De groep mensen, die om 20.00 uur de uitgaansgelegenheden moesten verlaten wegens de nieuwe coronamaatregel, negeerden bevelen van de politie om weg te gaan.

Eerder vandaag werd in Leeuwarden het besluit om de horeca toch tijdig te sluiten na overleg tussen burgemeester Sybrand van Haersma Buma en de horeca. Als horeca-ondernemingen openblijven, hangt hen een dwangsom van 10.000 euro boven het hoofd, aldus de woordvoerder van de gemeente.

Spoedoverleg horecabond en minister

Koninklijke Horeca Nederland heeft in een spoedoverleg met demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ervoor gepleit gasten langer in de horecagelegenheden te laten verblijven, mits zij voor 20.00 uur zijn binnengekomen. De organisatie wil dit ‘inloop tot 20 uur-model’ volgende week met Grapperhaus en minister Stef Blok (Economische Zaken) in een nieuwe spoedbijeenkomst bespreken.

,,Gasten die dan binnen zijn, mogen zo lang blijven als de oorspronkelijke sluitingstijd”, zo wil KHN in het gesprek naar voren brengen. “Deze methode brengt niet meer vervoersbewegingen met zich mee en voorkomt het zogenaamde kroeghoppen waar het OMT bang voor is.” Verder zouden daardoor ophopingen in de publieke ruimte rond 20.00 uur worden voorkomen en de kansen op feestjes thuis en ook op illegale feesten verkleinen, aldus KHN. Een datum voor het overleg is nog niet bekend.

Bij de KHN is er overigens begrip voor de ondernemers die hebben besloten om niet om 20.00 de deur op slot te draaien. KHN-voorzitter Robèr Willemsen wees er vaker op dat er weinig coronabesmettingen toe te schrijven zijn aan de sector.

