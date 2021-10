In bronsttijd verliezen hitsige herten tot wel 25 procent van hun lichaamsgewicht

video Is het een bronstig hert? Nee, het is Jan Willem (21) en hij won het NK vanwege zijn ‘passievol­le’ burl

8 september Het geluid van een bronstige edelhert - dat klinkt als burl, buuurl, buuuurl - is niet weggelegd voor de mensenkeel om na te bootsen. Maar Jan Willem de Bruijn (21) uit Berkel en Rodenrijs won met zijn allerbeste hormonale oergeluid afgelopen weekend het Nederlands Kampioenschap burlen. ,,Laatst gooide ik er een uit op een terras in Rotterdam, dat was een gek moment.”