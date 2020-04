In coronatijd gaan mensen meer tuinieren: politie krijgt vier keer zo veel meldingen van bommen

In een podcast van de politie vertelt Karel Klop, Explosieven Verkenner bij de politie, over zijn drukke dagen. Hij is inmiddels al gepensioneerd, maar werkt nog als vrijwilliger bij de dienst met Gelderland als werkgebied. ,,In deze coronatijd is het een dagtaak geworden.” Volgens Klop is de piek in het aantal meldingen nog nooit zo hoog geweest. ,,De telefoon staat roodgloeiend, normaal krijgen we in ons gebied twee tot drie meldingen per dag hooguit. Gisteren waren dat er twaalf’’, zegt hij.