In de lente heeft Lars het extra benauwd: ‘Zou willen dat alle lucht schoon werd’

De brugklasser heeft al astma sinds hij één jaar oud was, maar helemaal gewoon wordt het nooit. ,,Ik moet twee keer per dag mijn medicijnen puffen, ‘s ochtends en ‘s avonds. Dus daar ben ik wel aan gewend. Maar ik moet ook vaak naar het ziekenhuis in Den Haag, ongeveer één keer in de twee maanden. Dan moet ik ergens heel hard in blazen (een longfunctietest, red.). Dat is best vervelend en vermoeiend.”



Ook met sporten is zijn astma een handicap. ,,Een jaartje geleden kreeg ik het bij de gymles vaak benauwd. Dan moest ik even aan de kant gaan zitten om te puffen. Nu gaat het op zich wel goed, ik doe aan tennis en hapkido (een Koreaanse verdedigingssport, red.). Maar mijn conditie is wel slechter dan die van anderen. Als we met gym hard moeten rennen, krijg ik een steek en moet ik stoppen.”



De lente is voor Lars de lastigste tijd van het jaar. ,,Dan heb ik ook veel last van hooikoorts. Er is een kans dat ik er overheen groei. Maar ik heb best heftige astma, mijn longen zijn slecht. Dus die kans is klein.”



Lars gaat heel goed met zijn astma om, vertelt zijn moeder Melanie. ,,Hij accepteert dat hij het heeft. Dat kan ook niet anders. Maar soms vindt hij het wel echt heel vervelend. ‘Waarom heb ík dit nou?’, vraagt hij dan. Uiteraard hadden we het liever anders gezien. Zijn oudere en jongere zus hebben nergens last van.”