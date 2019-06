In de problemen door storing 112? Laat het ons weten

Prutserig. Een ander woord had Alexander Boskamp er niet voor toen hij hoorde dat KPN getroffen was door een storing. Het noodnummer was daardoor uren niet bereikbaar. ,,Het is ongelooflijk. In 2012 was er geen back-up voor 112 en die is er blijkbaar nog steeds niet. Ze lijken weinig te hebben geleerd.’’ Voor de vrienden van Maas is het moment van deze nieuwe 112-storing extra pijnlijk; vier dagen terug was het precies zeven jaar geleden dat hun vriend overleed.



Maas zakte op 21 juni 2012 in elkaar nadat hij een Amsterdams café had verlaten. Hij belde rond kwart over twaalf een vriend dat hij zich niet lekker voelde. Dat was precies tijdens de periode dat het alarmnummer 112 slecht bereikbaar was.