In de rij voor danser Sergei Polunin

Bijna 1200 stoeltjes staan er in de Juliet-tent op Lowlands. Ze hadden afgelopen nacht misschien wel drie keer gevuld kunnen worden met balletfans. Die vormden al even na middernacht een rij voor de voorstelling die pas om 2 uur in de nacht begon.

Het tekende de kracht van de bescheiden mediatornado die twee weken geleden ontstond toen het tv-presentatrice Brecht van Hulten lukte Sergei Polunin, befaamd primoballerino bij het Britse Royal Ballet, naar Lowlands te halen. Omdat de programmatoevoeging zo lastminute was én er een ‘zwevende’ balletvloer in de Juliet moest worden gelegd, was er alleen plek in de nacht van zaterdag op zondag.

Ovationeel gejuich

Het onorthodoxe begintijdstip droeg ongetwijfeld bij aan de hype rond de Oekraïense danser, die bij het Lowlands-publiek vooral bekend moet zijn geweest van zijn hoofdrol in de videoclip van de gospelpophit Take me to Church van Hozier. Hoe het ook zij: toen Polunin om kwart over twee het podium op zwierde, ontving hij een ovationeel gejuich als welkom.

Polunin (29), door kenners geroemd om zijn sprongkracht, souplesse en inlevingsvermogen, danste de voorstelling Sacré op donderende klanken van Stravinsky’s Sacré du Printemps. Geen muziek die Lowlands vaak te horen krijgt. De door de tentwand dreunende beats van het nachtprogramma maakten het contrast er alleen maar groter op.

Overdonderd

Moeilijk is het niet om te begrijpen waarom een Polunin een ster in zijn discipline is. Zijn krachttoer maakte ook op niet-balletkenners indruk met sprongen waarvan de stem van turncommentator Hans van Zetten zonder twijfel was overgeslagen. Polunin zelf leek oprecht overdonderd door de daverende ovatie waarmee het Lowlandspubliek hem even voor 3 uur in de nacht bedankte.