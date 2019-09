‘In de toekomst is Nederland eerder één grote stad dan één groot dorp’

OM-baas: fors hoger tipgeld voor cruciale tips over criminelen zeker mogelijk

11:09 Het Openbaar Ministerie vindt het zeker mogelijk om mensen een fors hogere beloning te geven voor cruciale tips over criminelen. ,,Het kan best om een bedrag van zes nullen gaan. Het gaat daarbij om maatwerk, het hangt af van de context van de kwestie”, zei Gerrit van der Burg, de voorzitter van het College van procureurs-generaal, in WNL Op Zondag.