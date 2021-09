In deze 16 plaatsen is de Aziatische hoornaar opgedoken

Coronavirus LIVE | Testen voor Toegang ‘ruim genoeg capaciteit’, NS verwijdert stickers van stations

13:58 Dit weekend is maar een deel van de capaciteit van Testen voor Toegang gebruikt. Dat meldt het SON, de organisatie achter het testbedrijf. Verder is de NS vandaag begonnen met het opruimen van de coronastickers op de stations. Hierop stonden maatregelen als ‘mondkapje’ of 'houd afstand’ afgebeeld. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.