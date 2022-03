In deze winkel kunnen Oekraïense vluchtelingen gratis winkelen: ‘Gaan door zolang het nodig is’

Eén van de Oekraïense vrijwilligers in de winkel, is de gevluchte 17-jarige Eric uit Charkov. Hij helpt als tolk en vertaalt van het Oekraïens naar het Engels. Een week geleden liet hij alles achter met zijn familie. Nadat hij vier dagen op de trein had gezeten, kwam hij aan in Barneveld. ,,Mijn grootvader was te ziek om de reis te kunnen maken en is daar gebleven. Ik maak me grote zorgen om hem.’’