In drie weken van ‘terrassen open’ naar ‘niks kan’: hoe is dat mogelijk?

Jong, single en verveeld: hoe kom je de lockdown door als vrijgezel?

7:26 Bij veel mensen is het thuis nu heel erg druk: je partner werkt thuis, de kinderen krijgen thuis les en activiteiten buitenshuis gaan niet door. Waar stellen nu juist continu omringd zijn door mensen, zijn singles veel alleen. Hoe is het om vrijgezel te zijn in een eenzame tijd? Drie jonge singles vertellen.