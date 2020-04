In een sportvliegtuigje boven Schiphol: ‘Een apocalyptische indruk’

Hobbypiloot Jeroen Komen (51) uit Deurne vloog al heel Europa door met zijn kleine vliegtuigje. Maar de vlucht die de avonturier afgelopen week maakte, was een van de meest unieke ervaringen in zijn leven. Komen mocht een half uur ‘vrij vliegen’ boven Schiphol.

Probeer er als ‘hobbypilootje’ maar eens tussen te komen. Normaal gesproken is het superdrukke luchtruim boven Schiphol vrijwel alleen toegankelijk voor de commerciële luchtvaart. Contact leggen met de verkeersleiding? Dat is sowieso al bijna niet te doen, vanwege de enorme hoeveelheid radioverkeer. Als stervelingen in kleine vliegmachientjes met een bochtje over Schiphol willen vliegen, moeten ze bovendien ruim van tevoren allerlei documentatie en vliegplannen overleggen.

Quote Ik heb er ontzettend van genoten, al gaf het soms ook wel een dubbel gevoel Jeroen Komen, hobbypiloot

Dubbel gevoel

Maar de coronacrisis heeft voor een onwerkelijke situatie gezorgd in de luchtvaartindustrie. Er ligt veel, heel veel stil. ,,In de verkeerstoren op Schiphol weten ze ook niet wat ze meemaken. Ze zijn nu allang blij als ze een oproep krijgen”, zegt Komen, die vooraf zijn verplichte huiswerk had gedaan. En dus kreeg hij toestemming. ,,Ik hoorde: ‘It’s all yours, there is no traffic.’ Een half uur lang was er ook daadwerkelijk geen ander vliegtuig te zien boven Schiphol. Ik heb er ontzettend van genoten, al gaf het soms ook wel een dubbel gevoel.”

Volledig scherm De parkeerterreinen van Schiphol zijn vrijwel verlaten. ,,Later zag ik op een foto dat er ‘Stay Safe’ op het asfalt is geschreven.’’ © Jeroen Komen

Komen, die eerder een fotoboek maakte na zijn vluchten door Europa, maakte tal van fascinerende platen. Hij fotografeerde de vloten van verschillende vliegtuigmaatschappijen, die noodgedwongen op de startbaan stonden geparkeerd. ,,Ook het lang-parkeren-terrein maakt een apocalyptische indruk. Er is vrijwel geen auto te zien. Later zag ik op een foto dat er ‘Stay Safe’ op het asfalt is geschreven. Nadat ik mijn foto's online had gezet, meldden de vrouwen zich, die daar verantwoordelijk voor waren.”

Volledig scherm Een deel van de KLM-vloot staat geparkeerd op een startbaan. © Jeroen Komen

Komen was, zoals altijd, opgestegen in Hilversum. Hij vliegt nu nog eens in de twee weken, nadat hij eerder zo vaak en zoveel mogelijk vloog. De voormalige IT-ondernemer verkocht zijn bedrijf, haalde zijn brevet en schafte een vliegtuigje aan. ,,Ik ben overal geweest. Maar dit was toch wel een unieke vlucht. Veel collega’s die ook een sportvliegtuigje hebben, benijden me wel een beetje. Professionals kijken er met gemengde gevoelens naar. Maar hopelijk kunnen mensen toch genieten van de foto's. Ik vind het leuk om mijn foto's en ervaringen te delen.”

Het verhaal van Komen wordt inmiddels ook veelvuldig gedeeld door anderen, op social media. ,,Het begint viral te gaan. Dit heb ik ook nog nooit meegemaakt, hoor.”

