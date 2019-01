In eerste maand pas 134 edelherten afgeschoten in Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer heeft in de eerste maand 134 edelherten in de Oostvaardersplassen afgeschoten. Dat hadden er volgens planning twintig per dag moeten zijn, en dus zo'n vierhonderd in totaal. Dat er deze winter nog 1830 edelherten worden afgeschoten lijkt zeer onwaarschijnlijk.

Het oorspronkelijke plan was om de 1830 edelherten voor 1 januari af te schieten, om zo de doelstand van 490 edelherten te bereiken. De natuur in het door overbevolking aangetaste gebied zou dan weer goed kunnen herstellen, zo luidde het advies van commissie Van Geel daarover. Ook wordt nieuwe overbevolking, met als gevolg dat dieren in de winter weer omkomen door voedseltekort, dan voorkomen.

Vertraging door rechtszaken

Door diverse rechtszaken, aangespannen door bezwaarmakers, kon Staatsbosbeheer pas op 10 december beginnen met het afschot. Het oorspronkelijke plan was om op 1 september 2018 van start te gaan.

Toen het afschot eindelijk begon was de doelstelling zo'n 20 edelherten per dag. Maar ook dat is niet gehaald: de teller had nu op zo’n vierhonderd moeten staan.



De afgelopen weken waren er acht faunabeheerders aan het schieten. Er mochten maximaal vier schutters tegelijkertijd aan het werk zijn, om zo de rust te bewaren in het natuurgebied. Inmiddels is het team uitgebreid naar zestien faunabeheerders, zodat er ook in het weekend kan worden geschoten.



De komende weken moeten er meters worden gemaakt, zo legde een woordvoerder eerder uit. De herten zijn in februari beter benaderbaar omdat ze dan minder energie hebben. Er valt dan meer resultaat te behalen voor de faunabeheerders die ze proberen af te schieten.

Meer schutters ingezet