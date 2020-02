In Eindhoven aangetroffen man (33) aan verwondingen overleden

Nachtelij­ke straatrace met tientallen racemon­sters en veel publiek op nippertje voorkomen door Brabantse politie

17:51 Een illegale straatrace op een industrieterrein in Waalwijk is dit weekeinde op het laatste moment voorkomen. Getipte agenten gingen in het holst van de nacht ter plaatse. Er stonden op dat moment al tientallen snelle bakken klaar om te gaan racen.