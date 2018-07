In Groningen kunnen straks plekken als rookvrije zones worden ingesteld

Wandelaars Vierdaagse betrapt met valse startbewij­zen

16:37 Er zijn valse Vierdaagse-polsbandjes in omloop. Dinsdag werden twee dames van het parcours verwijderd die, zo bleek later, over nagemaakte startbewijzen beschikten. ,,Ze liepen onder de namen van twee andere wandelaarsters die wél over originele bandjes beschikten", zo vertelt Jeroen Poot, plaatsvervangend hoofd Controle van de Vierdaagse.