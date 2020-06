,,Ik ben atheïst, Jack is moslim. Toch heb ik met hem een diepe spirituele connectie, het gevoel dat we elkaar kunnen versterken. Hij is relaxed, heeft weinig oordelen. Hij houdt zijn mening voor zich, tenzij ik erom vraag. Mijn vorige relatie was met een heel kritisch iemand, dit is voor mij veel fijner. Dat betekent niet dat we geen problemen hebben. Ik vind het ­altijd moeilijk me helemaal over te ­geven, maar ik wil overal over praten en ben voortdurend bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik heb wel acht therapeuten en coaches versleten.