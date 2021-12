In Jays woonkamer vliegen vlinders van wel 30 centimeter groot: ‘Vind ze prachtig’

Gaten in bladeren en afgeknaagde stengeltjes. Vraatzuchtige rupsen zijn voor velen een gruwel. Die eetmachines houden we liever buiten de deur. Voor Jay Kasi geldt dat niet. De van oorsprong Nootdorper ziet rupsen liever binnen dan buiten. Namelijk thuis, in zijn woonkamer. Kruipend over onder andere een bananenplant, die er speciaal voor hen staat. ‘Stond’ is eigenlijk een beter woord. Afgezien van de hoofdnerven is er weinig groen over.