In loop van de middag kans op onweer, windstoten, hagel en veel neerslag

Het is tropisch warm in Nederland. Rond 14.00 uur vanmiddag was het op verschillende plekken meer dan dertig graden. Wel neemt de kans op enkele onweersbuien in de loop van de middag vanuit het zuidwesten toe. Deze buien kunnen gepaard gaan met windstoten, hagel en veel neerslag.

In Noord-Brabant zijn er - met vandaag erbij - al drie tropische dagen gemeten. Als het zaterdag 25 graden wordt in deze regio, is er sprake van de eerste regionale hittegolf van het jaar. De kans dat dit gaat gebeuren is volgens Weerplaza erg groot.

De hitte zorgt niet alleen voor zomers plezier. Vanuit het zuidwesten komen er onweersbuien onze kant op. Die buien kunnen lokaal gepaard gaan met windstoten, hagel en veel neerslag, met name in de zuidelijke provincies. Een forse bui kan zeer lokaal ontstaan. ,,Het is zaak om met enige regelmaat de regenradar te checken want een stapelwolk kan zich in een uur ontwikkelen tot een fikse bui”, raadt Diana Woei aan.

In de avond en nacht is ook elders in ons land lokaal een onweersbui mogelijk. Doordat het nu en dan bewolkt is in de slechts acht uur durende nacht, koelt het in de nacht naar zaterdag moeizaam af. Op sommige plaatsen is het met een minimum van 20 graden klam en mogen we, net als afgelopen nacht, van een tropennacht spreken.