In opspraak geraakte docent krijgt baan niet terug bij UvA na wangedrag: ‘Hij is op oorlogspad’

Buijs noemt zichzelf klokkenluider, maar de rechtbank ziet dat anders. ‘Het handelen van de docent valt niet onder de klokkenluidersbescherming’, valt te lezen in het vonnis. En verderop staat: ‘Het doen van een klokkenluidersmelding is geen vrijbrief voor wangedrag, zoals de UvA terecht heeft aangevoerd.’

Buijs is volgens de rechter terecht ontslagen vanwege ‘diens grensoverschrijdende communicatie en weigering zich te houden aan instructies van de UvA’. Hij zou met zijn negatieve berichten op Twitter ‘op oorlogspad zijn’. ‘Als je met zo’n disfunctioneel en kwaadaardig bestuur van zo’n ontspoord instituut geen verstoorde arbeidsverhouding hebt, dan ben je onderdeel van de misstanden en medeplichtig aan schending van grondrechten. Zou mooi zijn als rechters dat eens gaan inzien’, twitterde Buijs daags voor de rechtszaak.

Het is al maanden hommeles tussen Buijs en zijn directe collega's. Onder andere via mail en telefoonverkeer heeft de onderzoeker volgens zijn werkgever berichten verstuurd met een ‘dreigende, eisende, en beschuldigende inhoud’. De UvA noemt de uitlatingen onacceptabel en stelt dat die ‘de veiligheid van wetenschappers en de veilige werkomgeving van collega’s bedreigen’. Met academische vrijheid of de vrijheid van meningsuiting heeft dit volgens het universiteitsbestuur ‘niets te maken’. Het staat Buijs vrij om zich te mengen in debatten over ‘non-binariteit of willekeurig welk ander onderwerp’.

Kop van Jut

Buijs noemt de aantijgingen tegen hem een onjuiste voorstelling van zaken. Volgens de wetenschapper heeft de UvA hem in onveiligheid gebracht door hem ‘de kop van Jut te maken’. Zijn uitingen op sociale media waren naar eigen zeggen uit verdediging ‘tegen de aanhoudende aanvallen op mijn goede naam en wetenschappelijke werk’.

Buijs werd bij een groter publiek bekend toen hij onlangs door de NOS werd geïnterviewd over agressie tegen lhbti-jongeren. De omroep was daar achteraf niet gelukkig over. ,,Omdat hij zelf in het middelpunt staat van een debat over precies dit onderwerp, was hij journalistiek gezien niet de beste duider van deze ontwikkeling.”

Gender

Buijs mengt zich vaak in discussies over genderdiversiteit. Zo noemde hij het non-binair zijn ‘een lege hype’. Daarvoor krijgt hij veel kritiek, ook van collega’s en andere wetenschappers. Op sociale media noemde Buijs zijn critici onder meer ‘monsters, extremisten, corrupt en levensgevaarlijk’. Volgens de UvA heeft Buijs anderen ook per mail en telefoon berichten gestuurd met een ‘dreigende, eisende, en beschuldigende inhoud’.

Buijs zelf zegt dat hij als klokkenluider heeft aangekaart dat de academische vrijheid zou worden bedreigd door een ‘woke-cultuur’. Een commissie onder leiding van Carel Stolker, in het verleden bestuurder van de Universiteit Leiden, doet daar onderzoek naar. Buijs zegt dat de UvA zijn ontslag voorbereidt terwijl dat onderzoek nog loopt. ,,Ik word beknot, ik reageer vervolgens boos op die repressie, en dan wordt die boosheid door de UvA gebruikt om de repressie te legitimeren”, stelde Buijs eerder.

Spijt

De rechter erkent dat het de afgelopen twee jaar zwaar moet zijn geweest voor de wetenschapper. In een gespannen situatie is het immers ‘niet altijd makkelijk de juiste toon aan te slaan’. Maar: ‘De manier waarop Buijs tekeer is gegaan tegen collega’s gaat alle perken te buiten. Hij heeft op de man gespeeld, zich zeer beledigend uitgelaten. Hij heeft portretfoto’s van zijn ‘tegenstanders’ op Twitter gezet, met diskwalificerende teksten, en de namen van de studenten die de petitie waren gestart.’ Dat is volgens de rechter allemaal in strijd met basale gedragsregels.

Buijs geeft toe dat hij in zijn communicatie uit de bocht is gevlogen. Dat deed hij vanuit frustratie, angst en radeloosheid die volgens hem toenamen naarmate hij werd ‘genegeerd en uitgelachen, en collega’s en vrienden zich van hem afkeerden’. Buijs heeft daar spijt van, met name dat hij af en toe op de persoon heeft gespeeld. Hij kan zich voorstellen dat hij toen geen goed rolmodel was, geen goede wetenschapper, en dat collega’s zich onveilig hebben gevoeld.