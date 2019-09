In opspraak geraakte Dream or Donate schikt met 31 gedupeerden

UPDATE Scholieren versprei­den kinderpor­no op WhatsApp, school boos: ‘Dit is verschrik­ke­lijk’

15:11 In een WhatsApp-groep van leerlingen van het Dendron College in Limburg zijn pornografische afbeeldingen van kinderen aangetroffen. Dat heeft de school in een brief aan de ouders laten weten. Volgens een woordvoerder hebben de leerlingen van de onderbouw ontzettend veel spijt van hun acties. ,,Ze hebben totaal niet beseft waar ze mee bezig waren. Zulke afbeeldingen zijn natuurlijk verschrikkelijk.’’