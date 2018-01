In opspraak geraakte PvdA'er Moorlag mag blijven

'Intenties goed'Het in opspraak geraakte PvdA-Kamerlid William Moorlag mag blijven. De werkwijze van het sociaal werkbedrijf dat Moorlag leidde, was weliswaar verkeerd, maar een PvdA-commissie die onderzoek deed naar de kwestie, oordeelt vanavond dat zijn intenties goed waren.

,,De belangrijkste conclusie is dat William Moorlag geloofwaardig de PvdA kan blijven vertegenwoordigen in zijn werk als Kamerlid en de sociaaldemocratische waarden zonder enig voorbehoud onderschrijft: als twee collega’s naast elkaar hetzelfde werk doen, moeten ze daar dezelfde beloning voor ontvangen”, staat in een verklaring van partijvoorzitter Nelleke Vedelaar die naar PvdA-leden is gemaild.

Quote De belangrijkste conclusie is dat WMoorlag geloofwaardig de PvdA kan blijven ver­te­gen­woor­di­gen Nelleke Vedelaar, partijvoorzitter Volgens die verklaring biedt Moorlag zijn excuses aan over de werkwijze van Alescon, vooral aan de medewerkers. Die konden weliswaar door een uitzendconstructie hun baan houden, maar niet onder dezelfde voorwaarden als de medewerkers die in vaste dienst waren bij Alescon. Zo kregen zij geen eindejaarsuitkering. De rechter oordeelde vorige maand dat die constructie niet door de beugel kan.



Binnen de PvdA was de kwestie-Moorlag een heet hangijzer. Partijleider Asscher verdedigde zijn fractiegenoot aanvankelijk, maar het partijbestuur vond dat het Groningse Kamerlid – dat net de zetel van vertrokken oud-minister Jeroen Dijsselbloem had ingenomen – moest vertrekken. Moorlag kon volgens Vedelaar – ook net nieuw als partijvoorzitter – niet meer ‘geloofwaardig’ opereren. Daarop gooide Moorlag zijn kont tegen de krib: hij eiste eerst onderzoek. Wat niet meehielp was dat Asscher inmiddels op kerstvakantie naar Australië was vertrokken. Vanaf zijn vakantieadres probeert hij Moorlag te overtuigen te vertrekken. Die weigert en insinueert zijn zetel mee te nemen als hij wordt weggestuurd.

Als compromis wordt een commissie opgetuigd. De opdracht: uitzoeken of Moorlag nog geloofwaardig Kamerlid voor de sociaaldemocraten kan zijn. Hoewel Moorlag via Twitter meldt het daar ook niet mee eens te zijn, gaan voormalig Tweede Kamerlid Saskia Noorman-den Uyl, voorzitter van Jeugdzorg Nederland Hans Spigt en wethouder in Menterwolde Thea van der Veen aan de slag.

Hun vandaag uitgebrachte rapport werd volgens Vedelaar ‘uitvoerig besproken’ met Moorlag zelf, partijleider Lodewijk Asscher en vicefractievoorzitter Sharon Dijksma. Alle neuzen staan nu weer in dezelfde richting. Tweede Kamerfractie en partijbestuur kunnen ‘in gezamenlijkheid en met vertrouwen’ achter de conclusie staan, schrijft Vedelaar opgelucht.

Asscher

Ook partijleider Asscher noemt het ‘goed dat we er samen zijn uitgekomen en dat we nu verder kunnen’. ,,De onderzoekscommissie heeft een helder advies gegeven waar iedereen zich in kan vinden.” Asscher noemt de constructie die bij Alescon werd gebruikt fout. ,,Laat daar geen misverstand over bestaan. De rechter heeft een helder oordeel geveld, dit had niet zo mogen gebeuren. Op de vraag of William kamerlid kan blijven woog en weegt voor mij mee dat hij vanuit goede intentie heeft willen handelen.”