In ravijn gevallen jongen is 14-jarige scholier Dordrecht

Dat bevestigt rector Hans Dekker van het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht. De jongen werd vrijdag gevonden in een ravijn vlakbij de plaats Espot, tegen de grens met Frankrijk. Hij was eerder als vermist opgegeven door zijn ouders, die op camping La Mola staan. De politie gaat uit van een ongeluk.



Het gaat om de 14-jarige Arend. ,,Dit is een drama van de hoogste orde. Om op deze manier je oudste kind te moeten verliezen’’, aldus rector Dekker. ,,We weten niet eens goed hoe we troost moeten organiseren, maar willen de leerlingen de kans bieden om elkaar te zien en te troosten. Het duurt nog enkele dagen voor de jongen terug is in Nederland. Daar wachten we uit piëteit op. Er zullen veel vragen leven en we willen de leerlingen de gelegenheid geven om die te stellen.’’