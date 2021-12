Inbrekers bleven weg: nieuw laagterecord gevestigd door corona

Tot begin deze week sloegen inbrekers 21.600 keer toe, 23 procent minder dan vorig jaar. Daar komen in de laatste week van dit jaar nog circa duizend inbraken bij, verwacht Interpolis. Al met al wordt het laagterecord van vorig jaar ruimschoots verbroken. Toen werd er 30.557 keer ingebroken, wat ruim een vijfde minder was dan in 2019.

De spectaculaire daling wordt vooral veroorzaakt door de strenge coronamaatregelen die tussen januari en april golden. Nederland begon het jaar met een strenge lockdown, waardoor mensen vooral thuiswerkten. Eind januari kwam daar nog een avondklok bij. Toen de maatregelen versoepeld werden, steeg het aantal inbraken weer en volgde het patroon van vorig jaar.

Inbraakpogingen

Met name dit najaar liep het aantal inbraken snel op, normaliter is er een piek in de donkere dagen in de winter. Toen het kabinet de avondlockdown invoerde, viel de toename meteen weer stil. ,,Mensen zijn weer thuis en dat scheelt inbraakpogingen,” zegt Mireille van den Boom, bij Interpolis verantwoordelijk voor de InbraakBarometer.

De daling is niet evenwichtig verdeeld over steden en provincies. Zo daalde het aantal inbraken in Groningen met 6 procent het minst en in buurprovincie Drenthe met 34 procent juist het meest. In Gelderland (-16 procent) , Noord-Brabant (-17 procent) en Utrecht (-19 procent) sloegen inbrekers eveneens minder toe.

Volledig scherm Woninginbraken in 2021 per provincie © InbraakMonitor Interpolis

Volledig scherm Het aantal woninginbraken per maand. Met name aan het begin van 2021 waren er door de strenge coronamaatregelen nauwelijks woninginbraken © InbraakMonitor Interpolis

In de grote steden is een vergelijkbaar beeld waarneembaar. In Den Haag, Den Bosch en Groningen daalde het aantal inbraken tussen de 4 en 9 procent. In Enschede is juist een spectaculaire afname van ruim de helft te zien. Ook in Amersfoort (-48 procent) en Dordrecht (-46 procent) kelderde het aantal woninginbraken fors. In de twee grootte steden, Amsterdam en Rotterdam, bedraagt de daling zo'n 30 procent.

Interpolis baseert zijn InbraakBarometer op politiecijfers en diverse andere openbare bronnen. Een duidelijke verklaring voor de regionale verschillen heeft de verzekeraar niet. Zo is Tilburg de enige grote stad in Nederland waar het aantal inbraken wél is gestegen. Het kan zijn dat er vorig jaar in een bepaald gebied juist een inbraakgolf gaande was, bijvoorbeeld door een bende, die de cijfers opdreef.

Volledig scherm De politie schoot eerder dit jaar te hulp na een woninginbraak door twee personen in Renkum. De daders wisten te vluchten. © Gert Budding

Waakzaamheid

De nationale politie zegt het in de InbraakBarometer geschetste beeld te herkennen. ,,Er zijn verschillende factoren die het aantal woninginbraken beïnvloeden”, vertelt woordvoerder Koen van Tankeren. ,,De belangrijkste is of mensen thuis zijn. Hoe vaker thuis, hoe minder woninginbraken.”

Hoewel inbrekers het nog nooit zo rustig aan deden als dit jaar, blijft waakzaamheid volgens Interpolis geboden, met name rond Kerst en Oud & Nieuw. Wekelijks wordt er over heel Nederland nog steeds 500 keer ingebroken, zegt Mireille van den Boom.

Volledig scherm Woninginbraken per jaar © InbraakBarometer Interpolis

,,Rond Kerst en Oud & Nieuw is het risico doorgaans drie keer zo hoog als in de rest van het jaar. Bij het vieren van feestdagen in kleine kring bij familie of vrienden zullen inbrekers hun kans schoon zien bij verlaten woningen.

2022

Voor 2022 verwacht Interpolis dat het aantal inbraken niet nog verder zal dalen. Veel hangt echter af van de geldende coronamaatregelen. ,,Als coronamaatregelen ons blijvend laten thuiswerken verwachten we een zelfde beeld als dit jaar.”

Ook los van corona daalde het aantal inbraken al jaren. In 2012 registreerde de politie nog ruim 90.000 woninginbraken. Dat aantal halveerde tot en met 2019, corona deed vervolgens de rest.

Volledig scherm De inbraakcijfers van de 25 grootste steden © Interpolis