Indië-veteraan: 'Het zou Mark Rutte sieren als hij ook excuses maakt aan de militairen’

De conclusies zijn helemaal ‘woke’, zegt Peggy Stein, voorzitter van het Indisch Platform 2.0 cynisch. ,,Het past in de ‘wat-waren-we-foutmachine’ van nu. Maar ik hoor niks nieuws en mis andere perspectieven. Dat is een gemiste kans.’’



Het platform probeerde woensdag tevergeefs bij de rechter publicatie van het dekolonisatieonderzoek (Niod, KITLV en NIMH) te voorkomen, uit vrees voor eenzijdige conclusies. Dat slechts één deelstudie gewijd is aan de moorden op en verkrachtingen van duizenden (Indische) Nederlanders, Molukkers, Chinezen en Menadonezen tijdens de bersiapperiode, vindt Stein mager. ,,De balans is zoek. Alsof we niet willen weten wat daar gebeurd is.’'