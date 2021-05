Indische Andrea is kind van een Nederlandse militair: ‘Nooit geaccepteerd, dat blijft pijn doen’

Ze is genoemd naar haar vader, Andries Brandt uit Zwolle. Maar op de dag dat Andrea van Oostende (71) in Jakarta werd geboren, was haar vader al weer terug in Nederland. Halsoverkop moest hij eind 1949 vertrekken, toen Nederland na vier jaar oorlog afstand deed van Indonesië. Pas veel later ontdekte Andrea dat ze tien halfbroers en -zussen had. „Het blijft pijn doen dat ik heel veel halfbroertjes en -zusjes heb van zowel mijn moederskant als mijn vaderkant en toch alleen ben”, zegt ze.