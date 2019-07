Indrukwekkende rouwronde voor op Zwarte Cross overleden Boet (18)

,,Deze ronde staat niet op het programma, maar het is voor iemand die veel te vroeg is gegaan en die nog een heel leven voor zich had”, zegt de omroeper voordat de wagens, crossmotoren en brommers zich in gang zetten op het zand. ,,Een klap in het gezicht voor iedereen en de laatste eer voor Boet.”



Als de wagens met de vriendengroep uit Vragender, familie en de escorte van crossmotoren en -brommers zich in gang zet klinkt respectvol applaus van het publiek langs de baan. Te zien is dat de naasten van Boet in de wagens het moeilijk hebben. Regelmatig moeten zij de tranen van het immense verdriet wegvegen, een troostende arm om de schouder verlicht de pijn maar matig.



De organisatie laat stemmige muziek horen uit de boxen boven het crossterrein. Met de volgende rake songtekst uit For the first time van The Script die het gevoel misschien nog wel het beste omschrijft.



How we got into this mess, is it God’s test?

Someone help us ‘cause we’re doing our best

Trying to make it work, but, man, these times are hard.