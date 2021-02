Inge zocht online een relatie naast haar huwelijk: ‘Second Love was net een snoepwinkel’

,,Met oud en nieuw drie jaar geleden gaf mijn man Richard me een doosje condooms cadeau. Als start van het nieuwe jaar, zei hij erbij. Ik schrok. Wat bedoelde hij? Natuurlijk hadden we het er weleens over gehad om buiten ons huwelijk rond te kijken. We hadden daar allebei behoefte aan, maar wilden niet vreemdgaan, dus een vorm hadden we nog niet gevonden. En toen kwam Richard opeens met die condooms. ‘Elkaar de ruimte gunnen zou ons beiden goeddoen’, zei hij. Het verbaasde me dat hij op deze manier een open relatie bespreekbaar maakte.