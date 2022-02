Ingeslikte satéprikker baant zich via huid van hond Thirza een weg naar buiten: ‘Sprakeloos’

Thirza, een 14 jaar oude Mechelse herder, voelde zich twee weken geleden een dagje niet zo lekker. Op zich geen reden voor alarmbellen, maar een week later verscheen een bult in de flank van het dier, waarop de eigenaar van de hond afgelopen dinsdag besloot naar de dierenarts te gaan. Er stak ook iets uit de bobbel. In eerste instantie werd gedacht aan een stukje bot, maar dat leek dierenarts Mirjam Koster toch sterk. Haar vermoeden klopte, want na een beetje trekken bleek het om een satéprikker te gaan. ,,We zijn hier niet vaak sprakeloos, maar nu toch wel.” Een van de kinderen in het gezin had Chinees gegeten en wilde wat vlees van de prikker halen om dat aan de hond te voeren, maar die zei ‘hap’ inclusief satéprikker, vertelt Koster. ,,Ze dachten dat het wel los zou lopen omdat het maar een klein stokje was.”